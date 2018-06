Avete mai visto un coniglio che fa una corsa a ostacoli? Non dite di sì tanto per fare quelli di mondo. E non sbirciate per vedere se è tutto uno scherzo: vi promettiamo che non lo è. Per convincervi però dovrete arrivare alla fine delle foto di animali più belle della settimana, con pesci tropicali a Torino, pecore ad Aubervilliers, pellicani spiumati a Colombo e anche una poiana molto arrabbiata, a cui forse non piace la Florida.