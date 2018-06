Celebripost

Pailettes e lustrini distinguono le foto scattate alla prima di Ocean’s 8 a Londra: c’erano Rihanna, Sandra Bullock, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter e Cate Blanchett, una più bella dell’altra. Le foto di Donald Trump che avrete visto sono quelle dello storico incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un (qui), mentre è più probabile che vi sia sfuggita questa in cui soffia le candeline per il suo compleanno, in anticipo. Questa settimana ha meritato di comparire in questa raccolta anchela sua ex moglie Ivana, che consiglia una dieta italiana. E poi, come sempre, un po’ dell’immancabile famiglia reale britannica: la regina che se la ride con Meghan Markle, ormai duchessa del Sussex, e la duchessa di Cambridge con i figli George e Charlotte a giocare su un prato.