In Yemen le forze militari sostenute dall’Arabia Saudita hanno attaccato il porto di Hudaydah, si rischia una enorme crisi umanitaria

Le forze militari sostenute dall’Arabia Saudita e dal governo yemenita del presidente Abdrabbuh Mansour Hadi hanno iniziato un attacco militare contro il porto di Hudaydah, in Yemen, controllato dai ribelli houthi, loro nemici. Il governo di Hadi ha detto che l’attacco è stato deciso dopo che i ribelli houthi si sono rifiutati di ritirarsi dalla zona del porto, ignorando i recenti ultimatum. Diverse organizzazioni umanitarie sono preoccupate che un attacco alla città di Hudaydah possa provocare una crisi di dimensioni enormi: il porto cittadino è infatti la principale via di accesso degli aiuti umanitari alla popolazione yemenita, che da anni – proprio a causa della guerra – si trova per lo più in condizioni di assoluta emergenza.