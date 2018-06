Tesla taglierà circa 3mila posti di lavoro, il 9 per cento dei suoi dipendenti

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha annunciato il licenziamento del 9 per cento del personale che lavora all’interno della società e che si occupa della progettazione e costruzione di automobili elettriche. La decisione riguarderà circa 3mila impiegati e rientra nell’ambito di una ristrutturazione su ampia scala del personale, decisa nelle ultime settimane per migliorare diverse divisioni di Tesla, ridurre i costi di gestione e migliorare il ciclo produttivo delle automobili. Tesla sta cercando in tutti i modi di aumentare i ritmi di produzione della Model 3, la sua prima auto per il mercato di massa, ma sta faticando a mantenere le promesse e riceve costanti pressioni da parte degli investitori. L’azienda produce 3.500 Model 3 alla settimana e ha l’obiettivo di arrivare a 6.000 nuove auto prodotte alla settimana entro l’estate per ottenere maggiori profitti e coprire i costi. Musk ha annunciato che per i dipendenti licenziati ci saranno compensazioni in denaro e l’erogazione di quote azionarie della società, in base ai ruoli ricoperti in azienda. Tesla continua comunque a investire nei settori della ricerca e sviluppo, così come in quello dedicato alla produzione vera e propria delle automobili.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) June 12, 2018