Oggi la FIFA assegnerà l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026

La FIFA, l’organo che governa il calcio internazionale, assegnerà oggi a Mosca l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026. Le due candidature in corsa sono quella del Marocco e quella congiunta presentata dai tre più importanti paesi del Nord America: Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo le ultime stime, la candidatura nordamericana sarebbe favorita, ma non di molto. Nell’assegnazione saranno decisivi i voti dei 125 paesi membri della FIFA che ancora non hanno dichiarato per chi voteranno, tra cui l’Italia. C’è molta attesa su questa assegnazione, dato che è la prima in otto anni e le ultime due — Russia 2018 e Qatar 2022 — furono coinvolte negli scandali legati alla corruzione che portarono all’arresto di molti dirigenti della FIFA e delle confederazioni calcistiche internazionali.

Il Congresso della FIFA a Mosca si può seguire in diretta qui.