Le trasmissioni di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre sono state interrotte per 15 minuti a causa di un guasto tecnico

Le trasmissioni di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre sono state interrotte per 15 minuti intorno alle 20.30 di martedì sera a causa di un guasto tecnico alla centrale elettrica della sede Rai di Saxa Rubra, a Roma. Il guasto è stato confermato dalla stessa Rai con un breve messaggio su Twitter in cui si parla dell’esplosione di tre batterie della centrale elettrica. Secondo Repubblica non era mai successo che le trasmissioni dei tre principali canali Rai si interrompessero contemporaneamente.

Per un grave e imprevedibile guasto tecnico verificatosi a seguito dell'esplosione di 3 batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato il segnale di @RaiUno @RaiDue e @RaiTre. Sono in corso verifiche per accertarne le cause. La #Rai si scusa con i suoi telespettatori. — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 12, 2018