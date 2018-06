Franco Moscetti si è dimesso da amministratore delegato del gruppo del Sole 24 Ore

Franco Moscetti, amministratore delegato del Gruppo 24 Ore, si è dimesso. Il Gruppo 24 Ore è editore, tra gli altri, del quotidiano Il Sole 24 Ore, dell’emittente radiofonica Radio 24 e dell’agenzia di stampa Radiocor. Moscetti era stato nominato amministratore delegato del gruppo nel novembre del 2016: il Sole scrive che Moscetti è arrivato in “un momento difficile nella storia del gruppo”, visto che nel 2016 Il Sole 24 Ore veniva da anni di perdite, e da una storia di dati un po’ ingannevoli sulle copie vendute.

[Moscetti] ha gestito tra l’altro la ricapitalizzazione della società attraverso l’aumento di capitale di 50 milioni e la vendita del 49% dell’area formazione per 40,8 milioni. Sotto la sua gestione sono stati tagliati costi per 42,2 milioni di euro […] Sotto la sua guida sono stati rivisti tutti i processi aziendali, tra cui la riorganizzazione dell’area commerciale ed il bilancio 2017 ha chiuso con un utile netto consolidato di 7,5 milioni rispetto a una perdita di 92,6 milioni del 2016. Positivi anche i dati del primo trimestre 2018 con un risultato netto consolidato positivo per 1,3 milioni a fronte di 25,6 milioni di perdita dell’anno precedente.