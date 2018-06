Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv ci saranno diversi film, per tutti quelli che non guarderanno la finale di Amici: un horror in cui Abraham Lincoln cerca di fermare un’invasione di vampiri negli Stati Uniti; il primo Kung Fu Panda, probabilmente il migliore della trilogia; il secondo Lo Hobbit, cioè quello in cui si vede per la prima volta il drago Smaug. Chi ha voglia di esplosioni e mitragliate in soggettiva può guardarsi Act of Valor, che sembra un po’ un videogame.

Rai Uno

21.25 – Ricatto d’amore

Commedia romantica del 2009 con Ryan Raynolds e Sandra Bullock. Nel film Raynolds è l’assistente (sfruttato) di Bullock, la dirigente di una casa editrice. A un certo punto lei scopre che non le è stato rinnovato il visto, e che sarà costretta a tornare in Canada se non sposa un cittadino americano; il suo assistente – sfruttato, dicevamo – è un cittadino americano.

Rai Due

21.20 – Squadra speciale Cobra 11

Due episodi in prima visione della longeva serie tv tedesca che parla di una squadra della polizia autostradale che esce un po’ dalla normale amministrazione della polizia autostradale: stasera i cattivi sono un cecchino e un killer che cerca vendetta.

Alle 21.20 tornano, in prima visione assoluta, le avventure della Squadra Speciale #Cobra11 con gli episodi "Morte senza preavviso" e "Paternità" 🚔 pic.twitter.com/K15awPyoOl — Rai2 (@RaiDue) June 11, 2018

Rai Tre

21.15 – Report

Stasera nel programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci ci sarà una ricostruzione del grave incidente ferroviario fuori Milano dello scorso gennaio.

Il 25/01 il treno regionale partito da Cremona per Milano alle 5.32 deraglia dopo la stazione di #Pioltello, con 350 pendolari a bordo. Muoiono 3 donne, circa 50 i feriti. L'inchiesta di Giovanna Boursier prova a capire cosa è successo. #Report @RaiTrehttps://t.co/7AyPp1RTSZ — Report (@reportrai3) June 11, 2018

Rete 4

21.25 – Act of valor

Film americano di guerra del 2012. Mentre un attentato terroristico fa esplodere l’ambasciata statunitense nelle Filippine, un’agente della CIA indaga su un grande trafficante di droga ucraino finché non viene rapita e torturata. Quindi parte una missione per liberarla, e si viene a conoscenza di un piano di grandi attacchi terroristici della stessa portata di quelli dell’11 settembre.

Canale 5

21.10 – Amici

Puntata finale del talent show condotto da Maria De Filippi, dove una squadra bianca e una blu si sfidano nel ballo e nel canto.

Italia Uno

21.23 – Kung fu Panda

Film animato del 2008. Po è un grosso panda che coltiva il sogno di praticare il kung fu, ma che, come il padre adottivo (un’oca), sembra destinato a vendere noodle. Un giorno, per una serie di circostanze, Po viene proclamato Guerriero Dragone, titolo che spetta al più grande maestro di kung del mondo. Nel frattempo il malvagio Tai Lung riesce a fuggire dalla prigione dove era stato rinchiuso, e Po, nonostante le sue limitatissime doti nelle arti marziali, sembra l’unico a poterlo sconfiggere. Il film ha avuto due seguiti.

La7

21.10 – Assassinio sul palcoscienico

È un film del 1964 tratto dal romanzo di Agatha Christie Fermate il boia (nel libro il protagonista è Hercule Poirot, nel film Miss Marple). Un assassino misterioso sembra voler uccidere uno per uno i componenti di una compagnia teatrale; Miss Marple si fa scritturare.

TV8

21.15 – Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

Film del 2013 diretto da Peter Jackson, il secondo capitolo di una trilogia ispirata al romanzo breve Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien, creatore del Signore degli Anelli.

Rai 4

21.20 – La leggenda del cacciatore di vampiri

Film fantastico del 2012 prodotto da Tim Burton che racconta gli sforzi del futuro presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln per fermare un’invasione di vampiri nel paese, dopo che uno di loro ha ucciso sua madre. Nonostante le premesse, il film sembra prendersi abbastanza sul serio.

Rai Movie

21.10 – I professionisti

È un film western del 1966 candidato a tre Oscar e ambientato durante la rivoluzione messicana. Un ricco texano assume quattro uomini per recuperare la moglie rapita da un bandito.

Iris

21.00 – L’allenatore nel pallone 2

Sequel uscito nel 2008 della commedia del 1984 in cui Lino Banfi interpretava l’allenatore della Longobarda Oronzo Canà; nel primo film, Canà salvava la sua squadra nonostante avesse l’indicazione di farla retrocedere. In questo seguito la Longobarda è tornata in Serie A; ci sono sia Banfi sia diversi cameo di calciatori e allenatori.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – The War – Il pianeta delle scimmie

Sky Cinema Cult

21.00 – Il giovane Hitler

Sky Cinema Classics

21.00 – Carrie – Lo sguardo di Satana