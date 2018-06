Palermo e Frosinone giocheranno la finale dei playoff di Serie B

Il Frosinone si è qualificato alla finale dei playoff di Serie B dopo aver pareggiato 1-1 la semifinale di ritorno contro il Cittadella, giocata domenica sera allo stadio Benito Stirpe. Il Frosinone ha passato il turno con un risultato complessivo fra andata e ritorno di 2-2 per via della regola dei playoff che stabilisce che la squadra con il miglior piazzamento in classifica abbia il vantaggio in caso di parità. In finale giocherà contro il Palermo, che nella prima semifinale ha eliminato il Venezia vincendo 1-0 in casa la partita di ritorno dopo aver pareggiato 1-1 all’andata. Frosinone e Palermo si giocheranno quindi la promozione in Serie A nella finale: l’andata è in programma il 13 giugno a Palermo mentre il ritorno si giocherà tre giorni dopo a Frosinone.