Alcuni celebri video musicali su YouTube sono stati hackerati

Stamattina alcuni celebri video musicali di YouTube sono stati violati da due hacker noti come Prosox e Kuroi’sh. I due sono riusciti a cambiare il titolo e l’immagine in evidenza di moltissimi video di VEVO, la sezione di YouTube che promuove le canzoni di artisti come Drake e Shakira e brani come “Despacito”. Proprio il video di “Despacito”, che ha più di 5 miliardi di visualizzazioni, è stato rimosso e al momento non è disponibile. Sembra che sotto ad alcuni video, i due hacker siano riusciti a far comparire la scritta “Palestina libera”.

NEW: ⚡ Vevo's @YouTube account hacked; attacker just changed the title and thumbnail of #Despacito Song, the most-viewed YouTube video with over 5 billion views.

Kuroi'SH is the same hacker who hacked @nowthisnews and @bbcarabicalerts Twitter accounts last week. pic.twitter.com/gKeLoJGUVm

— The Hacker News (@TheHackersNews) April 10, 2018