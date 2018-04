Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Sudamerica

La Casa Bianca ha fatto sapere in un comunicato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non andrà in Sudamerica, dove avrebbe dovuto partecipare a un incontro a Lima, la capitale del Perù, e dove avrebbe dovuto visitare Bogotà, la capitale della Colombia. Al suo posto andrà il vicepresidente Mike Pence. Nel comunicato è scritto che Trump «starà negli Stati Uniti per gestire la risposta statunitense alla Siria e per controllarne gli sviluppi nel mondo».

Nella notte tra il 7 e l’8 aprile è stato compiuto un bombardamento chimico a Douma, città alla periferia est di Damasco: almeno 70 persone sono morte, molti dei quali bambini, secondo il gruppo di soccorso dei Caschi Bianchi. Gli attivisti antigovernativi hanno accusato il regime del presidente Bashar al Assad di esserne responsabile. Trump ha commentato il bombardamento, attribuendone la responsabilità ad Assad, definito «animale» e ha detto che ci sarà «un grande prezzo da pagare».