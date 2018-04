Dopo Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico, anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019

Il giornale brasiliano Globo Esporte ha scritto che fra le nazionali di calcio invitate a partecipare alla prossima Coppa America, il torneo continentale sudamericano, ci sarà anche il Qatar. La notizia è stata confermata da Ivan Bravo, direttore dell’accademia calcistica giovanile Aspire, la più grande organizzazione calcistica del paese, che ha sede nella capitale Doha. Il Qatar — che ospiterà i Mondiali del 2022 — sarà quindi la quinta nazionale non sudamericana a partecipare alla Coppa America 2019 in programma in Brasile. Il comitato organizzatore ha infatti già invitato Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico e stando alle ultime notizie se ne attende anche una sesta.

La Coppa America 2019 sarà disputata da sedici nazionali provenienti da tre diverse confederazioni: le nazionali sudamericane saranno come al solito dieci. Si giocherà in nove città brasiliane e durerà poco meno di un mese. La detentrice del torneo è il Cile.