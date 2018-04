Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in prima serata Rai 1 manderà in onda la quinta puntata di Ballando con le stelle mentre su Rai 3 Ulisse – Il piacere della scoperta parlerà dell’Italia raccontata nei Promessi sposi. Su Canale 5 verrà trasmessa invece una puntata serale di Amici, con Laura Pausini e Fabri Fibra ospiti speciali. TV8 proverà a rilanciare in Italia il Saturday Night Live, che comunque in comune con quello originale ha solo il nome. Tra i film si segnala A Good Marriage, tratto da un libro di Stephen King ispirato alla storia del serial killer americano Dennis Rader (Mindhunter lo avete visto?).

Rai 1

20.35 – Ballando con le stelle: è la quinta puntata della tredicesima edizione del talent show di Rai 1, in cui personaggi dello spettacolo o dello sport devono imparare a ballare al fianco di ballerini e ballerine professioniste.

"Charleston che delizia, che passione!" (da "Lola" – G.Cinquetti)

La 5^ puntata di Ballando con le stelle, stasera alle 20.35 su #Rai1 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/RMU2BRlXfK — Rai1 (@RaiUno) April 7, 2018

Rai 2

21.05 – N.C.I.S. Los Angeles: spinoff della serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service, che indaga sui reati in cui sono coinvolti membri della marina militare e del corpo dei marines degli Stati Uniti d’America.

21.50 – N.C.I.S. New Orleans: Tutto come sopra. Ma a New Orleans!

Rai 3

21.25 – Ulisse: programma di approfondimento storico condotto da Alberto Angela. La puntata di stasera si chiama Viaggio nel mondo dei “Promessi sposi” e come avrete intuito parlerà principalmente dell’Italia del ‘600 e degli avvenimenti storici protagonisti del romanzo di Alessandro Manzoni.

Il '600 dei Promessi Sposi, i limiti del nostro corpo, la vita di Elisabetta I, le sorprese degli abissi e le meraviglie della Roma sotterranea: stasera alle 21:30 su @RaiTre ricomincia #Ulisse.

Su @RaiPlay il backstage con @albertoangela➡️ https://t.co/o5bUXzoJB0@UlisseRai3 pic.twitter.com/KWqIcn2GGG — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) April 7, 2018

Rete 4

21.15 – Rapimento e ricatto: è un film thriller belga uscito nel 2016 in cui recitano attori semi sconosciuti. Il primo ministro belga viene rapito e obbligato a uccidere una persona per non veder morire la propria famiglia.

Canale 5

21.10 – Amici: puntata serale del talent show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Gli ospiti di stasera saranno Laura Pausini e Fabri Fibra.

Sapete già tutti gli ospiti della prima puntata del Serale di #Amici17? Vi aspettiamo questa sera con @LauraPausini, @FabriFibra e Alice Merton! 🎉😍💥 https://t.co/HiiVoxp5Fa — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 7, 2018

Italia 1

21.05 – Dragon Trainer 2: film di animazione diretto da Dean DeBloi che è stato presentato a Cannes nel 2014 ed è il seguito di Dragon Trainer.

La7

21.10 – L’Ispettore Barnaby: due episodi della serie ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.

TV8

21.15 – Saturday Night Live: negli Stati Uniti il Saturday Night Live (SNL) è il più importante e famoso programma televisivo comico, trasmesso ogni sabato sera da NBC. In Italia, be’, ecco, non ha avuto la stessa fortuna, e dopo i primi esperimenti fatti da Mediaset una decina di anni fa, TV8 (cioè Sky) ha deciso di riproporlo con una sua produzione.

Il sabato sera non sarà più lo stesso con Saturday Night Live 😍

Parola di @alecattelan, ospite alle 21:00 solo su TV8 📺#SNLItalia pic.twitter.com/2S8WfTgACK — TV8 (@TV8it) April 7, 2018

Rai 4

21.06 – A Good Marriage: è un film del 2014 basato sul racconto Un bel matrimonio di Stephen King. Al venticinquesimo anno di matrimonio, una donna scopre che il marito è un serial killer con decine di omicidi alle spalle.

Rai Movie

21.10 – Il coraggio della verità: nel 1996 Matt Damon perse circa 18 chili per girarlo, senza essere seguito da un medico. Perdendo così tanto peso in poco tempo danneggiò le sue ghiandole surrenali (quelle responsabili della produzione di sostanze che contrastano situazioni di stress, come l’adrenalina) e rischiò danni permanenti al proprio sistema cardiaco. Per il resto: è diretto da Edward Zwick, ci recitano anche Denzel Washington e Meg Ryan.

Iris

21.00 – Il prescelto: film horror del 2006 con Nicolas Cage e, in piccoli ruoli, James Franco e Aaron Eckhart. È il remake di un film britannico del 1973, The Wicker Man. Parla di riti pagani su un’isola dove è stata istituita una società matriarcale.

Sky

Sky Cinema Uno

21.00 – John Wick 2

Sky Cinema Classics

21.00 – La pantera rosa