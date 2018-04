Il Bayern Monaco ha matematicamente vinto la Bundesliga 2017/2018

Con la vittoria per 4-1 ottenuta oggi contro l’Augusta nella 29ª giornata di campionato, il Bayern Monaco ha vinto matematicamente la Bundesliga 2017/2018 con cinque giornate di anticipo. Per il Bayern Monaco la vittoria del campionato tedesco – la sesta di fila — non è mai stata in dubbio, nonostante il complicato inizio di stagione con Carlo Ancelotti, esonerato a fine settembre e sostituto con l’esperto Jupp Heynckes. Anche per via della stagione travagliata della rivale principale, il Borussia Dortmund, nel corso del campionato nessun’altra squadra ha dato l’idea di poter contendersi la prima posizione.

La vittoria di oggi è arrivata in rimonta grazie ai gol nel primo tempo del centrocampista francese Corentin Tolisso e del trequartista colombiano James Rodriguez. Nel secondo tempo Arjen Robben e Sandro Wagner hanno segnato i gol del definitivo 4-1. Il Bayern ora ha 72 punti in classifica, 20 in più dello Schalke 04 e 24 in più del Borussia Dortmund. La squadra è ancora in corsa anche per la vittoria della Champions League: mercoledì giocherà il ritorno dei quarti di finale contro il Siviglia, che all’andata ha battuto 2-1 in trasferta.