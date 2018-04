Sono stati trovati 400 chili di posta non consegnata nella casa di un ex dipendente di una società di spedizioni, in provincia di Torino

Un uomo di 33 anni di Porino, in provincia di Torino, è stato denunciato per sottrazione e appropriazione indebita di corrispondenza dopo che i Carabinieri hanno trovato in casa sua 40 scatole piene di posta di altre persone, spedita tra il 2014 e il 2016 e mai consegnata. L’uomo era infatti dipendente di una società di spedizioni, ma per circa tre anni non ha consegnato una gran quantità di corrispondenza, da bollette a comunicazioni di banche. In tutto ce n’erano circa 400 chili. L’uomo, riporta l’edizione torinese del Corriere della Sera, si è giustificato dicendo che l’azienda non lo pagava abbastanza.

Porino era stato fermato qualche giorno fa dai Carabinieri mentre era alla guida della sua auto, sulla quale sono state ritrovate decine di lettere di altre persone: da qui i Carabinieri hanno deciso di perquisire anche casa sua. L’uomo aveva con sé anche un coltello a serramanico di 20 centimetri ed è stato denunciato anche per porto abusivo di armi.