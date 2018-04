È morto oggi a Genova Giorgio Bubba, storico giornalista Rai delle trasmissioni sportive 90º minuto e La domenica sportiva. Bubba, che era nato a La Spezia, aveva lavorato per moltissimi anni come telecronista e radiocronista per le partite del Genoa e della Sampdoria, le due squadre di calcio di Genova.