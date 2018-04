Su Amazon Prime Video si potranno vedere molti nuovi film, programmi e serie tv della Rai

Amazon Prime Video ha fatto un accordo per rendere disponibili ai suoi utenti alcune serie tv, alcuni film e alcuni programmi per ragazzi della Rai. L’accordo riguarda per il momento solo il catalogo italiano di Amazon Prime Video, al quale è automaticamente iscritto chiunque usufruisca del servizio Amazon Prime. Tra le serie che fanno parte dell’accordo ci sono I Medici, Rocco Schiavone e Il Cacciatore; Amazon Prime Video ha fatto sapere che «saranno rese disponibili poco dopo la fine della messa in onda sui canali Rai». Dell’accordo fanno parte anche altre serie, alcune delle quali sono al momento disponibili su Netflix: Non Uccidere, Il Giovane Montalbano, Sotto Copertura, I Bastardi di Pizzofalcone, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La Serie e Boris Giuliano. Altre serie Rai sono invece già disponibili su Amazon Prime Video Italia: L’Ispettore Coliandro, Braccialetti Rossi, Il Paradiso delle Signore e Grand Hotel.

Per quanto riguarda i film, Amazon ha scritto: