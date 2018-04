Chi era Maya Angelou

Maya Angelou è stata una grande poetessa e scrittrice afroamericana: era nata nel Missouri il 4 aprile del 1928, e oggi avrebbe compiuto novant’anni. Angelou fu una impegnata sostenitrice del movimento per i diritti civili degli afroamericani negli Stati Uniti, e tra le sue opere ebbe molto successo una serie di sette autobiografie scritte nel corso di cinquant’anni, soprattutto la prima: I Know When the Caged Bird Sings, intitolata in italiano Il canto del silenzio.

Angelou è morta nel 2014 a 86 anni, nella sua casa di Winston-Salem, nel North Carolina, dopo aver scritto decine di libri, drammi, poesie e sceneggiature, e aver avuto una vita ricca e movimentata: ragazza madre a 17 anni, aveva fatto tra le altre cose la cuoca, la cameriera, l’attrice, la prostituta, la spogliarellista e la ballerina, viaggiando a lungo in Africa, insegnando all’università, lottando per i diritti degli afroamericani, ricevendo decine di premi e lauree honoris causa e ottenendo fama e rispetto internazionale che la portarono tra le altre cose nel 1993 a recitare una poesia durante la prima cerimonia di insediamento del presidente statunitense Bill Clinton.

È considerata una delle più influenti intellettuali afroamericane di sempre, soprattutto per quel che riguarda la capacità di raccontare se stessi e la propria vita inserendosi in un contesto più ampio e generale. Il suo lavoro ha influenzato quello di decine di altri e altre intellettuali, anche in campi apparentemente lontani dalla letteratura come la musica hip hop.

Una volta disse: