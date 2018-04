La procura dello stato tedesco di Schleswig-Holstein si è detta favorevole all’estradizione di Carles Puigdemont

La procura generale dello stato tedesco di Schleswig-Holstein, nel nord della Germania, ha chiesto oggi che venga accettata la richiesta di estradizione fatta dalla Spagna per Carles Puigdemont, ex presidente catalano arrestato in Germania il 25 marzo scorso. La procura ha detto di avere esaminato estesamente la richiesta inoltrata dal Tribunale supremo spagnolo alle autorità tedesche, e ha trasmesso la sua conclusione al tribunale che sarà incaricato di decidere dell’estradizione di Puigdemont.

L’avvocato di Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha detto al giornale catalano El Món che si aspettava una decisione del genere da parte della procura tedesca, ma ha aggiunto di confidare che il tribunale regionale incaricato di decidere sull’estradizione darà ragione a Puigdemont.