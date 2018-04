Cosa sono latitudine e longitudine

I cronometri marini di John Harrison, nato proprio oggi 325 anni fa, furono determinanti per rendere più sicura la navigazione, dando la possibilità di calcolare meglio la longitudine e di avere quindi migliori coordinate geografiche. Le indicazioni su latitudine e longitudine sono ancora oggi essenziali per conoscere e comunicare la nostra posizione, attraverso sistemi più semplici da usare di un sestante, come il GPS inserito nei nostri smartphone. Inizia tutto dividendo la Terra a spicchi.

(In collaborazione con Zanichelli)