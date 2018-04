Villanova e Michigan giocheranno la finale del campionato di basket della NCAA, lunedì sera

Le squadre di Villanova e Michigan hanno vinto le rispettive semifinali della cosiddetta “March Madness”, la fase finale della NCAA, il più importante campionato di basket universitario statunitense. Villanova ha battuto in semifinale Kansas per 95 a 79, mentre Michigan ha battuto Loyola 69 a 57. Entrambe erano tra le favorite prima dell’inizio della March Madness: Villanova, che vinse nel 2015, ha una rosa esperta e versatile, composta in parte dagli stessi giocatori che vinsero due anni fa, e può contare sul forte playmaker Jalen Brunson; Michigan ha molti giocatori di grande talento, a partire dall’ala Miles Bridges. La finale si giocherà quando in Italia sarà la notte tra lunedì e martedì.