L’animale più puccioso della settimana è un cucciolo di vombato nel marsupio di sua madre, che se la gioca con dei più tradizionali cuccioli di cani. È Pasqua anche per gli animali dello zoo di Londra e speriamo non per questo agnello. Poi ci sono un po’ di rettili, bellissime farfalle e uccelli nel sole. E chi l’avrebbe mai detto, che gli alpaca potessero essere così aggraziati.