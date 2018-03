A giugno sarà messo all’asta a Parigi il quadro “Donne che riparano le reti sulle dune”, di Vincent Van Gogh

Donne che riparano le reti sulle dune, un quadro dipinto nel 1882 dal pittore olandese Vincent Van Gogh, sarà venduto all’asta a giugno a Parigi: era da più di vent’anni che un quadro di Van Gogh non veniva venduto all’asta in Francia. Ci si aspetta che l’asta arriverà ad una cifra pari a circa 5 milioni di euro. Agence France-Presse ha scritto che il mercato dell’arte è in forte crescita e i prezzi di quadri di artisti come Van Gogh stanno salendo sempre più. Il quadro, un olio su tela, è di proprietà di un collezionista privato europeo ed è stato esposto per anni al museo di Van Gogh, ad Amsterdam.

Bruno Jaubert, della casa d’aste Artcurial, ha detto che Donne che riparano le reti sulle dune è uno dei primi quadri di Van Gogh, che aveva iniziato a dipingere solo due anni prima. Jaubert ha anche spiegato che ogni asta di quadro di Van Gogh è ormai un evento, perché ci sono sempre meno suoi quadri sul mercato. Un paio di giorni fa era stata annunciata la vendita all’asta, a maggio di un altro quadro di Van Gogh: Veduta dell’Asilo e della Cappella di Saint Remy, appartenuto a Elizabeth Taylor.