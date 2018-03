Donald Trump ha licenziato il segretario per gli Affari dei veterani David Shulkin, che sarà sostituito da Ronny L. Jackson

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato il segretario per gli Affari dei veterani David Shulkin, che sarà sostituito con l’ammiraglio Ronny L. Jackson. La sostituzione di Shulkin era ipotizzata da settimane dai giornali americani, ed è l’ultima di una lunga serie di licenziamenti nell’amministrazione di Donald Trump: soltanto la settimana scorsa aveva sostituito il consigliere alla sicurezza nazionale H.R. McMaster con John Bolton. Jackson, che ha 51 anni, è l’attuale medico ufficiale del presidente: era stato nominato nel 2013 da Barack Obama, e confermato da Trump.

….In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018