La Nato ha espulso 7 diplomatici russi

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto oggi di aver espulso sette diplomatici russi dalla missione russa alla Nato e di aver rifiutato di accreditarne altri tre. In questo modo, ha detto Stoltenberg, la missione russa alla Nato è stata ridotta di un terzo, da 30 a 20 diplomatici. La decisione è stata presa come ritorsione per l’avvelenamento dell’ex spia Sergei Skripal, di cui la Russia è ritenuta responsabile: ieri, moltissimi altri paesi di tutto il mondo avevano annunciato misure simili e in tutto sono stati espulsi più di 100 diplomatici russi.