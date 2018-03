Il libro indiano per bambini che parlava bene di Hitler è stato ritirato dal commercio

La casa editrice indiana Pegasus ha ritirato dal commercio Leaders, il libro per bambini dedicato a importanti leader politici tra cui era stato incluso il dittatore tedesco Adolf Hitler. Si era molto parlato di questo libro, pubblicato nel 2016 e lungo 48 pagine, dopo che era stato notato alla Krithi International Book Fair di Kochi, una città nel sud-ovest dell’India dove da secoli vive una comunità ebraica: il New York Times e altri giornali internazionali avevano dato spazio alle critiche fatte a Pegasus dal Simon Wiesenthal Center di Los Angeles, un’organizzazione che si occupa di tramandare la memoria dell’Olocausto. Tutta la vicenda è solo l’ultimo caso di critiche della comunità ebraica a un’iniziativa commerciale asiatica che in qualche modo trasmette una visione positiva di Hitler o del nazismo.

Il Simon Wiesenthal Center aveva chiesto a Pegasus di ritirare le copie del libro in circolazione ma inizialmente la casa editrice si era rifiutata di farlo dato che nel libro «non si parla della sua condotta morale, delle sue opinioni o del fatto che fosse un buon leader o meno; è solo ritratto per la sua forza di leader». Dal 26 marzo però il libro è fuori commercio: Pegasus lo ha confermato al Guardian e sul sito della casa editrice non è più possibile acquistarlo.