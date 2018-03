Apple ha messo in vendita un nuovo iPad un po’ meno caro

Oggi Apple ha presentato un nuovo modello di iPad, nel corso di una presentazione dedicata all’istruzione e organizzata a Chicago, negli Stati Uniti. Il nuovo iPad è da 9,7 pollici e può essere utilizzato insieme ad Apple Pencil, lo stilo per scrivere e disegnare sullo schermo del tablet. Ha uno schermo Retina, sensore per le impronte digitali per sbloccarlo più facilmente, una fotocamera posteriore da 8 megapixel e un’autonomia di utilizzo intorno alle 10 ore. Il nuovo modello di iPad è disponibile da oggi al prezzo di partenza di 359 euro per il modello da 32 GB con WiFi e da 489 euro per il modello con antenna per la rete cellulare. Apple Pencil può essere acquistata separatamente al prezzo di 99 euro.