Cosa c’è stasera in TV

Il lunedì in questo periodo è la serata preferita degli impallinati veri di Il Commissario Montalbano, quelli che rivedono anche gli episodi vecchi. Per gli altri ci sono Report e un film diretto dai fratelli Coen, tra le altre cose. Alcuni programmi in prima serata delle reti Mediaset sono stati cancellati come segno di lutto per la morte del conduttore Fabrizio Frizzi, ed è cambiato per lo stesso motivo anche il palinsesto Rai.

Rai Uno

20.35 – Il commissario Montalbano: episodio della serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri andato in onda la prima volta nel 2016. Si intitola La piramide di fango.

Rai Due

21.05 – Il paradiso per davvero: film del 2014 che parla di un bambino che dopo aver subito un’appendicite di emergenza racconta di aver avuto quelle che vengono chiamate “esperienze pre-morte”. È tratto da un libro autobiografico.

Rai Tre

21.15 – Report: il programma d’inchiesta di Rai 3, che da marzo 2017 è condotto da Sigfrido Ranucci. Nella puntata di stasera si parlerà di “ecoballe” (cilindri di grosse dimensioni in cui si compattano i rifiuti solidi urbani, trattati eliminando le parti non combustibili e le materie organiche) e di adolescenti e smartphone.

Questa sera 21.15 #Report su @RaiTre Ogni anno produciamo oltre trenta milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Dove finiscono? E chi sono i signori dell'immondizia? Inoltre: l'utilizzo dei cellulari a scuola. pic.twitter.com/HVk3wD9MeD — Report (@reportrai3) March 26, 2018

Rete Quattro

21.15 – Senza tregua 2: film d’azione del 2016, sequel di un film con lo stesso titolo del 1993. Al centro della storia c’è una caccia all’uomo.

Canale 5

21.13 – Il segreto: soap opera spagnola, e se non la conoscete vi siete persi più di 1.600 episodi (dire che siamo all’ottava stagione è poco indicativo, perché ogni stagione comprende duecento puntate). È ambientata nel nord della Spagna tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ma è ancora in produzione: se andranno veloci può darsi che arrivino fino ai giorni nostri.

Italia 1

21.25 – Emigratis: terza edizione del programma dei comici Pio e Amedeo. Il format prevede che Pio e Amedeo girino il mondo chiedendo soldi in prestito a gente famosa e facciano cose volgari.

Sempre più in basso… sempre più incontenibili… il disagio torna STASERA in prima serata su Italia1​! #Emigratis pic.twitter.com/2opUUJPjwC — Emigratis (@Emigratis) March 26, 2018

La7

21.10 – Ladykillers: film dei fratelli Coen del 2004, con Tom Hanks e J.K. Simmons tra gli altri. Parla di un gruppo di ladri che cerca in vari modi di uccidere una vecchietta apparentemente indifesa.

TV8

21.15 – Hancock: film del 2008 in cui Will Smith interpreta un supereroe anticonvenzionale che poi si scopre non essere un semplice supereroe. C’è anche Charlize Theron.

Rai 4

21.05 – Vikings: quinto e sesto episodio della quinta stagione. Vikings è una serie storica prodotta in Canada e ambientata tra la Scandinavia e le isole britanniche. In sintesi: parla del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók.



Rai Movie

21.10 – La notte dell’agguato: western del 1967 con Gregory Peck, di quelli che oggi sarebbero giudicati irrispettosi nei confronti dei nativi americani. Racconta di un uomo che fa da scorta a una donna bianca che per anni ha vissuto con una tribù di nativi americani e ha avuto un figlio da uno di questi, un killer spietato che nel corso del film cercherà di riprendersi la donna e il bambino.

Alle 21.10 " La notte dell'agguato" di Robert Mulligan con Gregory Peck, Eva Marie Saint, Robert Forster #western pic.twitter.com/wlrGW7aeeS — Rai Movie (@raimovie) March 26, 2018

Iris

21.00 – Thirteen days: film del 2000 in cui tra i personaggi ci sono il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, suo fratello Bobby e sua moglie Jaqueline. Parla di Guerra Fredda e della crisi dei missili a Cuba. C’è Kevin Costner.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Spiderman Homecoming

Sky Cinema Cult

21.00 – Il cigno nero