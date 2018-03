Ci sono 35 morti per un incendio in Siberia

Oggi pomeriggio si è sviluppato un incendio in un centro commerciale nella città di Kemerovo, in Siberia (Russia). Lo Sledkom, una delle principali agenzie di sicurezza russe, ha fatto sapere che ci sono almeno 35 morti. Non sono ancora disponibili numeri precisi sui feriti o i dispersi. BBC scrive che l’incendio è iniziato in un’area dell’edificio che ospita un cinema e una sala giochi, e che per questo si ritiene che fra i morti e i dispersi ci siano molti bambini. Le cause dell’incendio non sono ancora note.