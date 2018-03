Questa settimana le scimmie vincono il premio di animale più fotogenico della settimana: ci sono ben quattro foto, in questa raccolta, che valeva la pena non scartare. Siamo al 24 marzo e ancora ci sono foto di animali nella neve e al freddo. Poi per dimostrarvi che abbiamo fatto i compiti a casa e studiato le differenze tra gli animali difficili da distinguere, trovate anche foto di daini e bufali, da non confondere con cervi e bisonti.