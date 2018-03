L’operazione di polizia a Trèbes, in Francia

Per seguire tutti gli aggiornamenti dalla Francia in diretta, man mano che arrivano, potete andare a questa pagina, con il liveblog del Post

A Trèbes, comune francese nel dipartimento dell’Aude, nel sud del paese, è in corso un’operazione di polizia. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno chiedendo che non vengano diffuse notizie false e non confermate da fonti ufficiali.

Secondo i giornali francesi questa mattina, intorno alle 9.30-10.00 un uomo ha aggredito a Caracassonne (a dieci chilometri da Trèbes) un gruppo di poliziotti che tornava da una corsa e che stava rientrando in caserma. Li ha seguiti in auto e ha sparato almeno cinque colpi con una pistola. Un agente è stato colpito alla spalla, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Alle 11.15 diverse persone sono state prese in ostaggio all’interno del supermercato Super U di Trèbes. Le Figaro, citando fonti vicine all’operazione, ha detto che sono stati sparati dei colpi anche all’interno del supermercato. Per ora non è possibile stabilire alcun legame tra i due episodi: non è cioè sicuro che l’uomo che ha sparato ai poliziotti sia lo stesso che ha preso in ostaggio le persone al supermercato.

Flash info 4 collègues de la Crs 53 rentraient sur le cantonnement de la Crs 57 Carcassonne d un footing. Suivis par une voiture, l individu a sorti une arme et a fait feu 5 fois. Collègue blessé a l épaule. Par contre prise d otage en cours a trebes. — UNSA POLICE POLE CRS (@BNUNSAPoliceCRS) March 23, 2018

Le Monde scrive che la procura di Parigi ha confermato che una persona è stata uccisa all’interno del supermercato. Sugli altri giornali circola la notizia che una o due persone potrebbero essere state uccise: lo ha detto il generale Jean-Valéry Letterman precisando che si tratta di una supposizione e che non c’è la possibilità di inviare un medico all’interno dell’edificio per controllare. Secondo un testimone presente sul posto, l’uomo che è entrato nel supermercato era armato di coltelli, aveva una pistola e delle granate.

La prefettura di Aude ha annunciato su Twitter che la zona del supermercato è attualmente interdetta e ha chiesto alla popolazione di «facilitare l’accesso alle forze dell’ordine». L’area è sorvolata da tre elicotteri. Sul posto sta arrivando anche il ministro dell’Interno Gérard Collomb ed è stata attivata la sezione antiterrorismo della procura di Parigi. La polizia sta trattando l’episodio come un atto di terrorismo.

L’agenzia di stampa AFP aveva inizialmente scritto che lo Stato Islamico aveva rivendicato l’azione, ma ha corretto la notizia dopo poco dicendo che è l’aggressore ad aver dichiarato fedeltà allo Stato Islamico.

CORRECTION: France gunman claims allegiance to Islamic State group: prosecutors (Changes 'Islamic State group claims' to 'France gunman claims') — AFP news agency (@AFP) March 23, 2018

Nel frattempo, il primo ministro Édouard Philippe ha detto che la situazione è seria e che le «informazioni a disposizione lasciano pensare che si tratti di un attentato terroristico». La sezione antiterrorismo della procura di Parigi ha aperto un’inchiesta.