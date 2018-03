H.R. McMaster, il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, sarà sostituito

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il 9 aprile John Bolton, ex rappresentante per gli Stati Uniti d’America alle Nazioni Unite, sostituirà il tenente generale H.R. McMaster nel ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale. McMaster, che era stato nominato al posto di Michael Flynn nel febbraio del 2017, era uno dei funzionari di cui da tempo ci si aspettava il licenziamento da parte di Trump.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018