Cosa c’è stasera in tv

È giovedì e quindi ci saranno i consueti programmi di approfondimento politico del giovedì. Poi. Su Rai Due inizia la nuova edizione di The Voice of Italy condotta quest’anno da Costantino della Gherardesca (i giudici saranno J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia). Sulle altre reti ci sono diversi film, molti dei quali pieni di inseguimenti, esplosioni e rapimenti. Rai Tre e Iris, invece, propongono rispettivamente la storia di Georg Elser (il falegname che per soli tredici minuti non riuscì ad uccidere Adolf Hitler) e Senso, film di Luchino Visconti del 1954 che per molti fu un capolavoro, ma che a causa della censura non vinse alcun premio al Festival di Venezia.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo 11

Diciannovesimo e ventesimo episodio (Dimmi chi sei e Sola andata) della nuova stagione di Don Matteo, la serie tv tra commedia e giallo che ha per protagonista Terence Hill.

Un'altra donna si aggiunge alla già sovraffollata vita sentimentale del PM! 🤔😍

Ma chi è e cosa vorrà da lui⁉️

Lo scopriremo stasera! 😉#DonMatteo11 pic.twitter.com/tjLONg6NUY — Don Matteo Official (@DonMatteoRai) March 22, 2018

Rai Due

21.20 – The Voice of Italy

Prima delle 8 puntate del talent show in cui si canta e che sarà condotto da Costantino della Gherardesca: i giudici saranno J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. L’edizione del 2018 sarà divisa in tre fasi: dei 100 aspiranti concorrenti ne saranno selezionati 48, 12 per giudice; nella seconda fase, e per due puntate, i cantanti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro e solo i 16 rimasti, 4 per giudice, accederanno alla fase eliminatoria. A quel punto spetterà a ciascun giudice il compito di scegliere l’unico rappresentante del proprio gruppo che, nella finalissima live, sarà votato dal pubblico.

A cosa paragonereste le Blind Audition di The Voice?

Il gerarca @CostantinoDGherardesca non ha dubbi 😉 Stasera alle 21.20 su @RaiDue #TVOI pic.twitter.com/wMWCvpiRRs — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) March 22, 2018

Rai Tre

21.10 – Elser, 13 minuti che non cambiarono la storia

Film del 2015 che racconta la storia di Georg Elser, personaggio realmente esistito che nel 1939 tentò un attentato a Hitler. Elser, che faceva il falegname, aveva collocato una bomba a tempo all’interno della birreria di Monaco nella quale la sera dopo avrebbe tenuto un discorso Adolf Hitler e che esplose dopo che Hitler aveva lasciato il locale da tredici minuti.

Rete 4

21.15 – Quinta colonna

Nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio: si parlerà dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato e della manovra economica.

Domani sera, Giovedì 22 Marzo, torna #QuintaColonna! Parleremo dell'elezione dei presidenti di Camera/Senato, di manovra economica e di come ci vede l'EU! Con noi saranno ospiti @IrenePivetti, @M_Fedriga, @Donzelli, @matteoricci e @alessiarotta!

Ore 21.15 sempre su @rete4!! pic.twitter.com/QPw0bLdIun — Quinta Colonna (@QuintaColonnaTv) March 21, 2018

Canale 5

21.35 – Tiramisù

Commedia italiana diretta e interpretata da Fabio De Luigi: Antonio Moscati è sposato con Aurora, fa il rappresentante di prodotti farmaceutici e gira con poco successo gli studi dei medici della mutua. Un giorno Antonio dimentica in uno studio un tiramisù fatto dalla moglie. Un medico lo assaggia, e la sua vita cambia.

Italia Uno

21.25 – Fast & Furious IV

Film del 2009 interpretato da Vin Diesel e Paul Walker, tra gli altri, fatto di corse in macchina, spari, inseguimenti in macchina e spari. Il film è stato pensato come sequel dei primi due episodi e come prequel di Tokyo Drift, il terzo.

La 7

21.20 – Piazza Pulita

Il programma di approfondimenti e inchieste condotto da Corrado Formigli. Stasera c’è una lunga fila di ospiti:

TV8

21.15 – Mr. Holmes, Il mistero del caso irrisolto

Film del 2015, con Ian McKellen. Sherlock Holmes ha 93 anni e non è soddisfatto della versione di un caso raccontata da Watson. Decide quindi di scriverne una sua, ma per farlo deve combattere con i suoi numerosi vuoti di memoria. Grazie all’aiuto di un ragazzino, riesce a ricordare che la donna del racconto si suicidò e non fu assassinata, e sarà costretto a rispondere alle domande che non si era mai posto.

Nove

21.25- 28 giorni

Dopo aver rubato una limousine ed essersi schiantata contro una casa, una reporter è costretta a entrare in un centro di disintossicazione per alcoliste e tossicodipendenti. Il film è del 2000, è diretto da Betty Thomas e la protagonista è Sandra Bullock che qui interpreta un ruolo drammatico.

Rai Movie

21.10 – Il gioiello del Nilo

La romanziera Joan Wilder viene sequestrata durante una vacanza sul Nilo e il suo compagno corre in suo aiuto. Il film, con Michael Douglas e Kathleen Turner, è il sequel di All’inseguimento della pietra verde.

Rai 4

21.05 – The Wave

Kristian Eikfjord, geologo con molta esperienza, accetta un lavoro fuori città. Si prepara così a trasferirsi con la famiglia quando con i suoi colleghi è costretto a confrontarsi con piccoli cambiamenti geologici nel sottosuolo. Fino a quando non si troverà nella condizione di avere meno di dieci minuti a disposizione per salvare quanta più gente possibile, compresa la sua famiglia.

Iris

21.10 – Senso

Film del 1954 diretto da Luchino Visconti, con Farley Granger e Alida Valli: è ambientato a Venezia alla vigilia della terza guerra di Indipendenza ed è ispirato a una novella di Camillo Boito. Racconta la storia d’amore tra la contessa Sapieri e il tenente austriaco Mahler. A seguito di diversi interventi di censura la produzione dovette eseguire vari tagli alla pellicola originale e rifare completamente il finale. Al tempo, fu un film molto discusso anche perché, pur meritandolo, non vinse alcun premio al Festival di Venezia.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Stardust

Sky Cinema Max

21.00 – The Bye Bye Man

Sky Cinema Cult

21.00 – Marie Antoinette

Sky Cinema Classic

21.00 – L’uomo che uccise Liberty Valance