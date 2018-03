C’è stata un’esplosione in una palazzina di Catania, in via Garibaldi, nel quartiere noto come “il Fortino”. Secondo le prime informazioni l’esplosione è avvenuta intorno alle 19.30, al piano terra. Repubblica ha scritto che l’esplosione è dovuta a una fuga di gas in un’officina che ripara biciclette. Nell’esplosione sono stati coinvolti anche alcuni vigili del fuoco, arrivati sul posto per una precedente segnalazione di qualcuno che aveva sentito odore di gas. L’esplosione sarebbe avvenuta mentre i vigili del fuoco stavano cercando di tagliare la catena che teneva chiusa una porta. Il sindaco Enzo Bianco ha detto che sono morte tre persone: due di loro sono vigili del fuoco, una terza persona era invece all’interno della palazzina.