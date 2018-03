La festa del papà può essere un giorno difficile per chi non ce l’ha più, come scrive l’illustratore Gipi su Twitter, o per chi non l’ha mai avuto, o ci ha litigato: per chiunque vorrebbe starci insieme e non può.

La festa del papà, per quelli come me che non lo hanno più, è un giorno molto difficile. Soprattutto per l’organizzazione della seduta spiritica. — gipi (@giannigipi) March 19, 2018