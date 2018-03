Il tennista Juan Martin del Potro ha vinto il torneo di Indian Wells, interrompendo un nuovo record di Roger Federer

Il tennista argentino Juan Martin del Potro ha vinto il torneo di tennis di Indian Wells, in California, battendo lo svizzero Roger Federer in tre set, a 6-4 5-7 (8-10) 7-6 (7-2). In questo modo Del Potro ha interrotto la catena di 17 vittorie consecutive ottenute da Federer dall’inizio del 2018, compreso il suo sesto Australian Open, uno dei quattro tornei più importanti al mondo, che si gioca a Melbourne.

Gli ultimi 15 mesi del tennis hanno visto il ritorno e il dominio di Federer e dello spagnolo Rafael Nadal, rispettivamente 36 e 31 anni, che hanno concluso il 2017 al primo e al secondo posto nella classifica ATP dei tennisti professionisti, una cosa che non succedeva dal 2010.