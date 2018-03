La FIFA ha definitivamente deciso che ai Mondiali di calcio si userà il VAR

Venerdì sera la FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale, ha deciso definitivamente che ai Mondiali del 2018 in Russia si userà il VAR, la video assistenza arbitrale già in uso da questa stagione in Serie A. La decisione era già stata ampiamente anticipata, dopo l’approvazione arrivata a inizio mese dall’’IFAB, l’organo internazionale che decide le regole del gioco del calcio. Gianni infantino, presidente della FIFA, ha detto che «dobbiamo stare al passo coi tempi: volevamo dare agli arbitri degli strumenti per prendere decisioni migliori, e ai Mondiali ci sono molte decisioni importanti da prendere. Non è possibile che nel 2018 chiunque nel suo salotto sappia pochi secondi dopo l’azione se l’arbitro ha fatto un errore, e l’arbitro no».