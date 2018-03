L’ex deputato Pippo Civati si è dimesso da segretario di Possibile, il partito che aveva fondato nel 2015 dopo essere uscito dal Partito Democratico, e che faceva parte della lista Liberi e Uguali alle ultime elezioni. Liberi e Uguali aveva superato di poco la soglia del 3 per cento per entrare in Parlamento, e Civati – che era candidato alla Camera plurinominale nel collegio di Brescia e Bergamo – non era stato eletto. Al convegno che si è svolto oggi a Bologna, Civati ha detto che Possibile non è riuscito «a dare una speranza a questo paese», aggiungendo che l’intero gruppo dirigente è dimissionario.

Non sono riuscito a dare una speranza a questo paese. Per questo mi dimetto e per questo il gruppo dirigente di #Possibile si presenta dimissionario con me. @civati #StatiGenerali #Possibile #Bologna — Possibile (@PossibileIt) March 17, 2018