La moglie di Donald Trump Jr. ha chiesto il divorzio

Vanessa Haydon, la moglie del figlio maggiore del presidente americano Donald Trump, ha avviato le procedure per chiedere il divorzio da suo marito, Donald Trump Jr. I due si erano sposati nel 2005 e hanno cinque figli. Trump Jr. è uno dei più stretti collaboratori di suo padre – oggi si occupa soprattutto dell’azienda di famiglia – ed è stato molto coinvolto nella campagna elettorale per le elezioni: fu lui, per esempio, che mantenne la corrispondenza con alcuni emissari del governo russo che avevano promesso di consegnare a Trump del materiale compromettente su Hillary Clinton. Trump Jr. e Haydon, che prima di sposarsi faceva la modella, hanno diffuso un comunicato congiunto in cui confermano il divorzio:

Dopo 12 anni di matrimonio abbiamo deciso di andare ognuno per la propria strada. Avremo sempre un enorme rispetto l’uno per l’altro e per le nostre famiglie; insieme abbiamo fatto cinque bellissimi figli, che rimarranno in cima alle nostre priorità.