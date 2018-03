Un’auto ha investito un gruppo di persone vicino alla colonia israeliana di Mevo Dotan, ci sono due morti

Un’auto ha investito un gruppo di persone vicino alla colonia israeliana di Mevo Dotan, nei pressi della città palestinese di Jenin. Secondo i giornali israeliani ci sono due morti e altrettanti feriti. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, né ci sono notizie sulla persona alla guida dell’auto.

Initial report: car ramming incident adjacent to the community of Reihan, west of Jenin. There are a number of casualties at the scene. More details to follow

— IDF (@IDFSpokesperson) March 16, 2018