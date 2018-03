Cosa c’è stasera in tv

Stasera su TV8 verranno trasmesse tre partite tra quelle in programma nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, rimbalzando da un campo all’altro: c’è anche il Milan, impegnato in una partita difficilissima. Solo la fiction Don Matteo 11 sembra poter fornire analoghe dosi di pathos, con la puntata di stasera Don Matteo sotto tiro.

I film: ci sono l’ultima apparizione al cinema di Sean Connery; una di quelle commedie che stanno rovinando la carriera di Robert De Niro; un’avventura degli anni Ottanta; un film surreale spagnolo. Ma soprattutto Interstellar, uno dei i film più apprezzati del 2015, nonostante qualche problema di trama e di plausibilità scientifica. Se quando spegnerete la tv doveste ritrovarvi con un sacco di domande per la testa, passate di qui.

Rai Uno

21:25 – Don Matteo 11

Diciassettesimo e diciottesimo episodio (Genitori e figli e Don Matteo sotto tiro) della nuova stagione di Don Matteo, la serie tv tra commedia e giallo che ha per protagonista Terence Hill.

Quanta preoccupazione con queste anticipazioni! 😳😳😳

Non vediamo l'ora che arrivi domani per saperne di più su Don Faustino e Don Matteo! 🍀

L'appuntamento è quello di sempre ➡️ 21.25 su @RaiUno! #DonMatteo11 pic.twitter.com/eR0cYIbL13 — Don Matteo Official (@DonMatteoRai) March 14, 2018

Rai Due

21:15 – Boss in incognito

Nuova puntata della quinta edizione del reality show condotto da Gabriele Corsi (uno dei tre del Trio Medusa). In ogni puntata, una persona fa finta di essere stato appena assunto dall’azienda di cui in realtà è dirigente; gli altri dipendenti ovviamente non conoscono la sua vera identità. Per giustificare la presenza delle telecamere viene raccontato loro di essere al centro di un documentario sul lavoro e sulla crisi. Se lavorate in una grossa società andatevi a cercare la faccia dei dirigenti, per evitare brutte figure caso mai vi doveste trovare in una situazione del genere.

Rai Tre

21:15 – La leggenda degli uomini straordinari

Fosse uscito in questi anni sarebbe probabilmente il primo di una lunga e incasinatissima saga. Invece uscì nel 2003 ed è solo questo, senza sequel, prequel, universi espansi e spin-off. Almeno per ora. Gli uomini straordinari del titolo sono, tra gli altri, Dr. Henry Jekyll (e quell’altra sua metà), il capitano Nemo e l’uomo invisibile. Forse non ve ne siete accorti, ma dopo questo film Sean Connery ha smesso di recitare.

Rete 4

21:15 – Quinta colonna

Speriamo che ieri vi siate goduti il primo giorno senza programmi politici in prima serata da un bel po’ di tempo: stasera le cose cominciano a tornare alla normalità con una nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio, che prevede un «ampio dibattito sulle future alleanze tra partiti».

Canale 5

21:10 – Lo stagista inaspettato

Una commedia del 2015 con Robert De Niro, che negli ultimi anni sembra aver recitato quasi soltanto in film mediocri con ruoli altrettanto mediocri. Lo stagista inaspettato aveva avuto quantomeno un certo successo commerciale; ma lui è uno che ha recitato in Taxi Driver, C’era una volta in America e Toro scatenato, ed è lecito chiedersi: De Niro si sta buttando via? Qualcuno ha provato a rispondere.

Italia Uno

21:25 – Interstellar

Film di fantascienza del 2014 diretto da Christopher Nolan e interpretato da Matthew McConaughey (uno dei 15 attori di cui pronunciate male il nome), Anne Hathaway e Michael Caine. La premessa della storia è che una serie di drastici cambiamenti climatici ha reso complicati gli allevamenti e le coltivazioni, determinando una carestia. McConaughey, ingegnere ed ex pilota di aeroplani, viene convocato dalla NASA, che intende impiegarlo come astronauta per un viaggio spaziale attraverso un portale interdimensionale alla ricerca di nuovi pianeti abitabili.

La 7

21:10 – Piazzapulita

Il programma di approfondimenti e inchieste condotto da Corrado Formigli. Stasera c’è una lunga fila di ospiti:

Domani sera alle 21.10 su @La7tv torna #Piazzapulita.

Al centro la politica e la sfida per la creazione di un nuovo Governo ma anche l'approfondimento, con una nuova inchiesta esclusiva sui vaccini.

Tra gli ospiti di @corradoformigli: pic.twitter.com/MmP2ZlFrnG — PiazzapulitaLA7 (@PiazzapulitaLA7) March 14, 2018

TV8

20:30 – Diretta gol

TV8 seguirà con la formula “diretta gol” tre partite di ritorno degli ottavi di Europa League: Arsenal-Milan (all’andata ha vinto l’Arsenal 2-0), Olympique Lione-CSKA Mosca (il Lione ha vinto l’andata 1-0) e Salisburgo-Borussia Dortmund (si parte dal 2-1 per il Salisburgo). Non verrà quindi trasmessa una partita per intero ma si passerà da un campo all’altro, più o meno come succede nelle radiocronache.

Una serata di grande calcio la puoi vivere solo al tasto 8⃣

Arriva #DirettaGolEuropaLeague in diretta dalle 20:30 giovedì con lo studio di #GolCollection 📺⚽ pic.twitter.com/ptfPsfj4zC — TV8 (@TV8it) March 14, 2018

Rai Quattro

21:10 – Parker

Film con Jason Statham e Jennifer Lopez. Statham interpreta un “ladro gentiluomo” (nel senso che ruba ai ricchi e non spara ai poveri). Dopo una rapina viene tradito dai complici, che non gli lasciano la sua parte di bottino; a questo punto comincia a vendicarsi e a essere sessista con Jennifer Lopez, come si vede nel trailer.

Rai Movie

21:10 – All’inseguimento della pietra verde

Commedia d’avventura del 1984 diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael Douglas, Kathleen Thurner e Danny De Vito. È uno dei film usciti dopo I predatori dell’arca perduta che imitavano o prendevano in giro l’universo di Indiana Jones. Elaine, una donna che era partita per la Colombia per cercare il marito scomparso, viene rapita. Il marito, prima di essere assassinato, aveva spedito una mappa per trovare una pietra preziosa verde alla cognata Joan, scrittrice di romanzi rosa. I rapitori libereranno Elaine solo in cambio della mappa.

Iris

21.00 – Volver

Film del 2006 di Pedro Almodóvar in cui Penélope Cruz interpreta una donna che tiene nascosto l’omicidio del marito da parte della figlia, avvenuto durante un tentativo dell’uomo di violenze. Poi succedono un po’ di cose strane: torna la madre morta del personaggio di Penélope Cruz, che però non si comporta affatto come un fantasma.

Sky

Sky Cinema Comedy

21.00 – Zoolander

Sky Cinema Max

21.00 – 2012