Prime e ultime scene di film (ancora)

Jacob T. Swinney è un regista e appassionato di cinema che, su Vimeo, ha trovato una particolare specializzazione: da un paio d’anni pubblica video in cui mostra la prima e l’ultima scena di film famosi. In un recente video ha mostrato come iniziano e finiscono film molto recenti (La forma dell’acqua, Lady Bird e Mudbound), film degli ultimi due-tre anni (Jackie, Moonlight e Arrival) e film più vecchi che nei video precedenti non c’erano (Amistad, Barry Lindon e E.T. l’extra-terrestre). Alcuni film finiscono quasi come iniziano, due iniziano con un occhio e in molti la prima e l’ultima scena è sufficiente per immaginarsi cosa potrebbe essere successo in mezzo (tenetelo buono se dovrete mai fare un corso di scrittura creativa, nel caso). Va da sé che in certi casi “ultima scena” equivale a possibile spoiler.