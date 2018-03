È crollato un ponte pedonale a Miami

A Miami, in Florida, un ponte pedonale di 53 metri è crollato su una strada molto trafficata, schiacciando alcune automobili. Ci sono diversi feriti e un portavoce della polizia stradale ha detto che probabilmente sono morte diverse persone. Il Miami Herald, quotidiano locale di Miami, ha scritto che il ponte collegava il complesso dell’Università internazionale con l’area dove si trovano le case degli studenti: era stato richiesto a lungo dallo stesso staff dell’università per permettere di evitare il traffico della strada sottostante. La costruzione del ponte non era ancora stata completata.

Sotto il ponte – che è crollato poco dopo le 14 ora locale (le 19 in Italia) mentre il semaforo poco distante era rosso – sono rimaste incastrate anche alcune persone, ma per ora non ci sono informazioni ufficiali più precise. La televisione locale WSVN ha riportato che le autorità hanno chiesto che gli elicotteri delle televisioni che stavano riprendendo la scena andassero via, in modo che i soccorritori potessero sentire le voci di eventuali sopravvissuti. L’amministrazione della città di Miami ha fatto le condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone morte nell’incidente tramite Twitter.

The City of Miami extends its heartfelt condolences to the friends and family of the victims of today’s bridge collapse in Miami-Dade County and we wish all survivors a speedy recovery. We are closely monitoring all developments. — City of Miami (@CityofMiami) March 15, 2018

Il ponte era stato costruito in un cantiere e poi spostato e assemblato sul posto sabato scorso: la sua apertura era stata prevista non prima della fine del 2018, ha detto al New York Times un portavoce dell’università. La Munilla Construction, una delle società coinvolte nella costruzione del ponte, ha pubblicato un tweet in cui dice che verrà iniziata quanto prima un’indagine per capire quello che è accaduto.