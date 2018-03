È morto il giornalista sportivo Luigi Necco

Luigi Necco, giornalista sportivo ed ex inviato della trasmissione Rai 90º minuto, è morto oggi a 83 anni all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni per insufficienza respiratoria. Necco è ricordato soprattutto per essere stato l’inviato di 90º minuto a Napoli negli anni degli Scudetti vinti con Diego Armando Maradona. Il 29 novembre 1981 fu gambizzato ad Avellino da alcuni uomini collegati poi al mafioso Raffaele Cutolo, di cui Necco pochi giorni prima aveva raccontato un incontro con l’allora presidente dell’Avellino Calcio Antonio Sibilia. A Napoli, Necco fu anche consigliere comunale per cinque anni, eletto con il Partito Democratico della Sinistra.