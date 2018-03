È morto Ivano Beggio, ex presidente e proprietario dell’Aprilia

Ivano Beggio, imprenditore italiano, ex presidente e proprietario della casa motociclistica Aprilia, è morto la scorsa notte nella sua casa di Asolo, in provincia di Treviso: aveva 73 anni ed era malato. Negli anni Settanta Beggio subentrò al padre Alberto nella gestione dell’Aprilia, che allora era ancora una piccola fabbrica artigianale di biciclette a Noale, nel veneziano, e la trasformò in quella che ora è la famosa azienda produttrice di motociclette e scooter. Oltre al successo commerciale, Beggio fece diventare l’Aprilia una delle aziende italiane più conosciute e vincenti nelle corse motociclistiche internazionali, con 56 titoli mondiali e 294 Gran Premi vinti, più di ogni altra azienda europea. Lanciò nel professionismo piloti come Valentino Rossi, Loris Capirossi, Max Biaggi, Marco Melandri e Jorge Lorenzo.

Nel 2000 Beggio comprò Moto Guzzi e Moto Laverda e quattro anni dopo vendette il gruppo Aprilia alla Piaggio. Rimase presidente onorario del gruppo fino al 2006. Nel 1988 fu nominato Cavaliere del Lavoro e nel 1998 Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica.