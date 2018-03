Il destino esisterà

«Gli piace parlare con lei, ha una qualità fresca e diretta, quindi cerca di pensare a qualcos’altro da dire, qualcosa di vero. “Un giorno mi sono svegliato e mi sono reso conto che era troppo tardi per cambiare le cose. Quelle grosse, intendo”.

“Io penso che non sia mai troppo tardi per cambiare le cose” ribatte Paulette.

Lui sorride. E pensa: è proprio così che funziona, col destino, capisci cos’ha in serbo per te quando è troppo tardi per rimediare. Per quello è il tuo destino – perché è troppo tardi per rimediare.

“Quindi è qualcosa che esiste solo a posteriori?” Domanda lei.

“Direi di sì”»