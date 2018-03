Cani da concorso

È finito ieri a Birmingham, in Inghilterra, il Crufts Dog Show, una delle più grandi e importanti mostre di cani al mondo, a cui hanno partecipato più di 20mila esemplari e che è stata visitata da circa 160mila persone. Come ogni anno, alla fine dei quattro giorni di concorso è stato premiato il miglior cane dell’edizione: ha vinto una femmina di whippet di due anni e mezzo di nome Tease e la sua cerimonia di premiazione è stata brevemente interrotta da due attivisti della PETA che protestavano contro la manifestazione. I quattro giorni di concorso sono stati l’occasione per scattare belle foto di code arricciate, chiome canine, cani addormentati e strumenti del mestiere.