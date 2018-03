In Ruanda sono morte almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una chiesa

Almeno 16 persone sono morte dopo che un fulmine ha colpito una chiesa della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno nel sud del Ruanda; almeno altre 140 persone sono rimaste ferite e portate nei vicini ospedali. Associated Press ha spiegato che i fulmini sono un grosso problema in Ruanda: lo scorso ottobre ci sono stati 18 morti per colpa dei fulmini, nel 2016 erano state 30 persone. Nel 2016 almeno 30 persone sono morte per le conseguenze dei fulmini in tutto il paese.

