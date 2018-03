Marine Le Pen ha proposto di cambiare il nome del Front National in Rassemblement National

Marine Le Pen ha proposto che il Front National, il partito francese di destra radicale di cui è presidente, cambi il proprio nome in Rassemblement National (più o meno “unione nazionale”). Le Pen ha annunciato la proposta nel corso del congresso del partito, di cui è stata rieletta leader. «Il nome Front National ha una storia epica e gloriosa che non possiamo negare, ma sapete che per molti francesi funziona come un blocco psicologico», ha spiegato Le Pen.

La modifica era già stata annunciata nei giorni scorsi, ma il nuovo nome non era trapelato. Le Pen sta cercando da tempo di dare un’immagine più moderata e rassicurante del suo partito, che alle scorse elezioni presidenziali è risultato il secondo più votato (lei però perse il ballottaggio contro Emmanuel Macron).

Un giornalista di Le Monde ha fatto notare che il Front National aveva già usato questo nome quando si era presentato alle elezioni nazionali del 1986.