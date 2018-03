Le cose più belle che vedrete in questa raccolta sono un’ape fotografata durante l’impollinazione e i tentacoli di una medusa, anche se probabilmente non capirete subito che sono i tentacoli di una medusa. I concorsi per cani invece sono sempre un’ottima occasione per fotografare belle code arricciate. Troverete anche cigni sgraziati, giaguari svogliati e due lucidissimi leoni marini.